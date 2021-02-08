شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 196 فلس، في ظل ارتفاع ضخم لكميات التداول، كما نجح السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 193 فلس، مما يفتح الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 206 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 190 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 194 بينما مستوى المقاومة هو 202 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد