شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 770 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم مرة أخرى للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 800 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم أعلى مستوى 750 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 758 بينما مستوى المقاومة هو 790 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد