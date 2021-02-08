شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يسجل أعلى مستوى في اربعة سنوات -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 108 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في اربعة اعوام، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 115 فلس كمستوى أول ثم 130 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 100 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 102.0 بينما مستوى المقاومة هو 111.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد