شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع التفاؤل بالتحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين في ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال فرص تعافي الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في أعقاب تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية الأسبوع الماضي باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وتمريرها من قبل الكونجرس بالإضافة للتفاؤل باحتواء تفشي كورونا بالتزامن مع استمرار حملات توزيع لقاحات كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم.

هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة له مع شبكة سي أن بي إس نشرت أمس الأحد عن كون إدارته مستعدة لـ"منافسة شيديدة" مع الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك مع أفادته بأن نهجه سيكون مختلفاً عن سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضحاً لن أفعلها بالطريقة التي فعلها ترامب، مضيفاً "سنركز على قواعد الطرق الدولية".

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.28 تريليون ين مقابل 2.34 تريليون ين في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 2.21 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,166 مليار ين مقابل 1,878 مليار ين، أيضا أفضل من على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,040 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 6.1% مقابل 6.2% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 6.5%، وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 30.5 مقابل 35.5 في كانون الأول/ديسمبر.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.72% ليربح 32.54 نقطة ويصل إلى المستوى 1,923.49، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.08% ليربح هو الأخر 598.99 نقطة ويصل إلى المستوى 29,378.18.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.64% ليربح 89.98 نقطة ويصل إلى المستوى 5,573.39، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.28% ليربح هو الأخر 44.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,541.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.06% ليربح 310.48 نقطة ويصل إلى المستوى 29,599.16، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 3.13 نقطة ويصل إلى المستوى 3,123.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.48% ليربح 61.73 نقطة ويصل إلى المستوى 13,053.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.83% ليربح هو الأخر 56.77 نقطة ويصل إلى المستوى 6,897.30.