شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6240 نقطة، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع ان يتداول المؤشر في الأجل القصير ما بين مستوى 6330 ومستوى 6150 نقطة حتى اختراق احد المستويين، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوىيغلق مرتفعا الدعم وهو 6,233 وبين مستوى المقاومة هو 6,282 نقطة