شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 10493 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 10400 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل تدني كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 10600 ومستوى 10400 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,457 وبين مستوى المقاومة هو 10,546 نقطة