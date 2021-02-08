شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: افتتاح محطة لتموين وتحويل السيارات بالغاز بالعريش فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه سيتم افتتاح محطة لتموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعى خلال فبراير الجارى بمدينة العريش تابعة لشركة كارجاس.

وأضافت المصادر لـ ”الخليج 365”، أن حجم استثماراتها حوالي 20 مليون جنيه، موضحا أن سعة المحطة 1600 متر مكعب غاز في الساعة بما يوازى 32 ألف مترمكعب غاز يوميا تخدم حوالي من 1600–2000 سيارة يوميا.

وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بمحافظة الأقصر أمس واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها وأكد أن المحطتين المتكاملتين بالأقصر تأتيان ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وبخاصة فى صعيد مصر، مشيرا إلى أن خطة نشر المحطات المتكاملة لخدمة المواطنين تراعى زيادة منافذ التموين بالغاز الطبيعى وكذلك مراكز التحويل تحقيقاً لخطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات وزيادة الاعتماد عليه ضمن منظومة تداول الوقود بالسوق المحلى.

وأكد الملا، على أن الإسراع فى انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات يخدم بقوة أهداف المشروع القومى لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات والذى يشهد نقلة نوعية لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والتعاون مع جهات الدولة المختلفة ، مشيداً بالدعم الذى وفره محافظ الأقصر للإسراع بإقامة المحطتين ضمن خطة نشر 15 محطة تموين الغاز الطبيعى بالمحافظة. أشار، إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية لديها خطة واضحة للاستفادة من هذا الدعم القوى وما أحدثه من زخم وزيادة الوعى لدى المواطنين وما تم توفيره من تمويل للتوسع فى أنشطة المشروع ، حيث يعمل قطاع البترول من خلال التكامل بين شركاته والشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات الغاز الطبيعى وكذلك شركات تسويق المنتجات البترولية على المضى قدماً فى مضاعفة أعداد محطات تموين الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وزيادة أعداد المستفيدين منها وأن التواجد لافتتاح محطتى وقود متكاملتين بالأقصر وما يتم تنفيذه من مشروعات بترولية وتنموية متنوعة رسالة من الدولة لأهل الصعيد الأوفياء بأن خطط الدولة التنموية تضع الصعيد كأولوية ضمن رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكد الملا، على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة ودعمها المواطن أحد الأسباب الرئيسية فى الانطلاقة التى تقوم بها الدولة حالياً فى هذا المشروع الحيوى وكذلك فى أعمال التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية والمشروعات غير المسبوقة التى يشهدها صعيد مصر ، فالإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى الذى تشهده مصر ساهم فى سداد الجانب الأكبر من المستحقات المتراكمة للشركاء وأعطى دفعات قوية للعمل البترولى وزاد معدلات الإنتاج من الثروة البترولية فترتب على ذلك زيادة فى معدلات توصيل الغاز للمنازل والسيارات والأنشطة الاقتصادية والخدمية بالسوق المحلى وكذلك التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود الذى أعطته المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة وإدخال السيارات الملاكى للعمل بالغاز دفعات قوية.