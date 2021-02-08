شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس معلومات سوق السيارات" يشيد بطفرة الطرق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي للأميك " مجلس معلومات سوق السيارات، إن مبيعات السيارات تسجل سنويا فيما فوق 200 ألف سيارة تزداد أو تقل حسب الزيادة والطلب لذا وجب أن اشيد بمجهودات الحكومة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإنشاء شبكة طرق قوية تستوعب هذه الزيادة السنوية.



وأضاف مسروجة في "في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه من ضمن إيجابيات شبكة الطرق الجديدة هو جذب الاستثمارات الإجنبية وبالطبع سيعود ذلك علي الاقتصاد القومى بشكل عام.

وأوضح، أن اهتمام الدولة بالتوجهه للسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز جاء في وقته وذلك لمواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، خاصة أن الدول الاوروبية والمصنعة للسيارات قد صرحت بشكل معلن أن عام2030 ستغزو السيارات الكهربائية العالم اجمع وسيتم الاعتماد عليها لما لها من إيجابيات كبري مثل الاستغناء عن المحروقات من بنزين وسولار والحفاظ على البيئة من التلوث.

وعلق ايضا علي مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى حيث اشاد بها لانها تحمل العديد من المميزات سواء للمواطن العادي أو للشركات، حيث إنها تشجع الصناعة المحلية، علاوة على أن استخدام الغاز الطبيعى يحد من التلوث البيئي.