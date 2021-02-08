شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فائض الحساب الجاري لليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.28 تريليون ين مقابل 2.34 تريليون ين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.21 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,166 مليار ين مقابل 1,878 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,040 مليار ين.