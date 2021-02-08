شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يظهر بعض العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لليوم الثاني على التوالي، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 70.06 نقطة، ليستقر المؤشر بتداولاته الأخيرة أعلى مستوى المقاومة 8,614.50، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن بارتفاع المؤشر الأخير يواجه مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي إن نجح بالتخلص منها ستتغير نظرتنا السلبية عليه لإيجابية خلال تداولاته القادمة.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك المؤشر القادم حيال مستوى 8,614.50، ففي حالة استقرار المؤشر أعلاه فهذا يعني عزمه على المزيد من الصعود، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,900.00.