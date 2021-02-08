شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.55% بما يعادل 0.20 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة الفرعي 13.32، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.68 ومستوى المقاومة 13.50.