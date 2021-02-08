شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجزيرة (1020) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الصعود تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.16% بما يعادل 0.28 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.44، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.74 ومستوى المقاومة 13.44.