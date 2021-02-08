شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم 33.90، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.44% بما يعادل 0.15 نقطة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 33.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 33.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.45 ومستوى المقاومة 34.65.