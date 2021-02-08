شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع العربي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الدرع العربي (8070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 29.70، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.18% بما يعادل 0.05 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 29.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 33.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.70 ومستوى المقاومة 31.20.