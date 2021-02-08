شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت أم القرى (3005) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.83% بما يعادل 0.25 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 28.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 33.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.85 ومستوى المقاومة 31.60.