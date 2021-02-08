شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عطاء (4292) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.50% بما يعادل 0.55 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 37.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 38.40.