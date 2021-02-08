شكرا لقرائتكم خبر عن سدكو كابيتال يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سدكو كابيتال (4344) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.67% بما يعادل 0.06 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.20، ليستهدف مستوى الدعم 8.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.20.