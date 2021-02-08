شكرا لقرائتكم خبر عن منزل في لندن عرضه 1.7 متر بمليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طُرح أضيق منزل في لندن للبيع بمليون يورو، وهو يقع بين صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبية، وعرضه 1.7 متر فقط.

وكان المبنى المثير للفضول المؤلف من خمسة طوابق، بواجهة زرقاء، والواقع في حي شبيردز بوش، في الأصل، متجراً للقبعات الفيكتورية مع مستودعات لتخزين البضائع ومساكن في الطوابق العليا. وفي إشارة إلى ماضيه، احتفظ المنزل بنافذة صغيرة مزينة بمصباح على شكل قبعة مستديرة. وتقدر قيمة العقار ب950 ألف جنيه إسترليني (1.1 مليون يورو). وبالنسبة إلى ديفيد مايرز، مدير المبيعات في الوكالة المسؤولة عن بيع هذا المبنى، فإن هذا السعر يفسر بأن المنزل الذي بُني في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، يشكل «جزءاً فريداً من تاريخ لندن». وقال لوكالة «فرانس برس»: «إنه جزء من سحر لندن».

وتختلف أبعاد الغرف بشكل كبير من ركن إلى آخر. وإذا كان المطبخ الموجود في الطابق السفلي الأضيق، فهو يؤدي إلى مساحة لتناول الطعام يساوي حجمها ضعف حجم المطبخ، وهناك حديقة بعرض 2.5 متر، خلف نوافذ زجاجية.

والطابق الأرضي حيث كان المتجر القديم الذي تحوّل إلى مدخل، وكذا الطابق الأول، من الحجم نفسه. وفي الطابق الأول، إضافة إلى غرفة نوم ومكتب، ثمة شرفة توفر إطلالة خلابة على أسطح المنازل والمداخن غربي لندن.

وفي الطابق الثاني، يوجد حمام وغرفة، وفي الطابق الثالث غرفة النوم الرئيسية التي يتم الوصول إليها من خلال فتحة في الأرض للإفادة من المساحة.

وبالنسبة إلى ديفيد مايرز، فهذا المنزل يناسب «زوجين شابين أو شخصاً واحداً». وبفضل ميزاته «الفريدة» من ناحية تاريخ بنائه، والابتكارات الانتقائية للداخل، يمكن للمنزل، وفقاً له، أن يجذب مشترين «يهتمون بالفن».

ويعتبر سعر المنزل باهظاً بالنسبة لمعظم سكان بريطانيا، حيث يبلغ متوسط سعر المنزل 256 ألف جنيه إسترليني، لكنه نموذجي لسوق العقارات في لندن.