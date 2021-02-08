شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مكان كرة الجولف على القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي:

حددت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» مكان كرة جولف فقدها رائد الفضاء آلان شيبرد على سطح القمر، بعد ركلها عدة ياردات في 6 فبراير 1971، ولم يتمكن من العثور عليها وقطعت 40 متراً تقريباً.

وضرب قائد مهمة أبولو كرتي جولف كواحدة من الأعمال النهائية لثالث هبوط مأهول على سطح القمر تابع لناسا. ودخلت إحدى الكرات في حفرة لكن الأخرى تجاوزت الحفرة بأميال.

وعثر العلماء على الكرة باستخدام تقنية «التراص» في التصوير، التي تصور أدق ب 16 ملم من الصورة العادية.

وأعرب رائد الفضاء آلان شيبرد عن أن لباس الفضاء يحول دون قدرته على التحرك في ممارسة الرياضة، وعند عوته للأرض تبرع شيبرد بمضرب الجولف لمتحف اتحاد الجولف في الولايات المتحدة بجانب نسخة طبق الأصل من المضرب تبرع بها للمتحف الوطني للطيران والفضاء في العاصمة واشنطن.