شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق رأس الخيمة» و«قصر الوطن» تكتسي بالأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي، رأس الخيمة: ”الخليج 365”، عدنان عكاشة

يتألق قصر الوطن، الصرح الثقافي والحضاري الفريد في إمارة أبوظبي، باللون الأحمر حتى 9 فبراير 2021، احتفاء بقرب وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ.

شرعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة في تزيين طرق الإمارة وميادينها الرئــيــســيـــة، بـتــركــيــب تشكيلات هندسية ضوئية، جمالية ومعبرة، تحمل شعار (مسبار الأمل) باللون الأحمر.

وأكد المهندس أحمد الحمادي، مدير عام الدائرة أن الإمارات حققت، بجهود قيادتها الرشيدة والتفاف شعبها، إنجازاً فضائياً تاريخياً، غير مسبوق عربياً، في ظل اقتراب «مسبار الأمل» من الوصول إلى مدار كوكب المريخ، ليوشك حلم نجاح أول مهمة فضائية عربية، تقودها دولة الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر، أن يتحول إلى حقيقة وواقع ملموس.