شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً في هجمات متفرقة بالصومال بينهم 13 عسكرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل 15 شخصاً في هجمات متفرقة بالصومال أمس الأحد بينهم 13 عسكرياً بانفجار تبنته حركة الشباب الإرهابية، فيما أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تأجيل الانتخابات الصومالية العامة التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الاثنين ، بعد انهيار المحادثات بين ساسة بارزين.

وقتل 12 عسكرياً بينهم قائد في المخابرات وأصيب آخرون بجروح خطيرة، أمس، جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة، زرعت على جانب الطريق الذي يربط بين مدينتي طوسمريب وغوريعيل بمحافظة غلغدود وسط الصومال.

وقال وزير الإعلام بولاية غلمدغ أحمد شري، إن:«12 جندياً قتلوا جراء تفجير إرهابي بينهم قائد قوة المخابرات بمدينة طوسمريب الرائد عبدالرشيد نور قوجي».

وأعلنت حركة الشباب المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي وقت سابق أمس، قتل 3 أشخاص وأصيب سبعة آخرون، جراء ثلاث هجمات وحوادث أمنية منفصلة ضربت جنوبي الصومال.

ففي مدينة بيدوا، قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، أمس، جراء هجوم بإلقاء قنبلة على منزل لقائد قوات السجون من قبل مسلحين مجهولين بمحافظة باي بولاية جنوب غرب البلاد.

وفي هجوم آخر، أصيب 5 جنود صوماليين من الشرطة العسكرية، جراء هجوم عبر انفجار لغم زرع على حافة طريق يجري بناؤه بين مقديشو ومدينة أفجوي الني تبعد (30) كم من جنوبي مقديشو.

كما لقي ضابط في الجيش مصرعه برصاص مسلحين مجهولين إثر إطلاق نار عليه بمديرية ودجرفي محافظة بنادر بمقديشو.

في الأثناء، أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو تأجيل الانتخابات الصومالية العامة التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الاثنين ، بعد انهيار المحادثات بين ساسة بارزين، مضيفاً أنه تم إحباط محاولات إجراء الانتخابات.

وأوضح فرماجو أمام البرلمان في اجتماع طارئ أن هذا الجمود يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية في البلاد التي تمزقها الصراعات. (وكالات)