شكرا لقرائتكم خبر عن المسبار محور مقالات علمية لأعرق الجامعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطب مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ المزيد من الاهتمام العلمي العالمي، مع نشر كل من جامعة كولورادو بولدر الأمريكية، وجامعة أريزونا الأمريكية، تقارير مفصلة حول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، معتبرة أنه يشكل مساهمة ريادية لخدمة المجتمع العلمي العالمي والمعرفة البشرية.

ويشكل الاهتمام العالمي بمسبار الأمل مؤشراً على ريادة المهمة العلمية التي تقوم بها دولة الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، وتعكس بوضوح الدور المتنامي لدولة الإمارات في المحافل الدولية ومساهمتها في توفير المعارف والعلوم لخدمة البشرية.

وقال الدكتور دانيال بايكر، مدير إدارة مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو بولدر: «مسبار الأمل سيكون قادراً على تقديم دراسة شاملة حول مناخ كوكب المريخ ويقدمها لأول مرة للمجمع العلمي».

بدوره نشر الموقع الإلكتروني لجامعة ولاية أريزونا الأمريكية تقريراً مفصلاً عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».