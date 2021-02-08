شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء ينشر بالإنفوجراف عدد مشتركى الانترنت فى يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2018/2019، ونشر الجهاز بالإنفو جراف أهـم مؤشراتها والتي كانت حول أهم خدمات الانترنت والهاتف المحمول.

وبلغ عدد مشتركي الانترنت عن طريقADSL 6.9 مليـون مشترك في يونيو 2019، مقابل 5.8 مليون مشترك في يونيه 2018، بنسبة زيادة قدرها 18.2٪.

وبلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتـف المحمول 36.5 مليون مستخدم في يونيه 2019، مقابل 32.8 مليون مستخدم في يونيه 2018، بنسبة زيادة قدرها 11.1٪، كما بلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق USB Modem 2.9 مليون مستخدم في يونيه 2019، مقابل 3.5 مليون مستخدم في يونيه 2018، بنسبة انخفاض قدرها 17٪، بينما سجل عدد خطوط الهاتف المحمول 94.0 مليون خط في يونيه 2019، مقابل 95.7 مليون خـط في يونيه 2018 بنسبة انخفاض بلغت 1.8٪.