شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات مرافق بقرى البحيرة والمنوفية بنصف مليار جنيه ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

وحول تنفيذ وتسليم بعض المشروعات للقرى الخاصة بالمبادرة، كشف المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، أن الشركة تولى اهتماما كبيرا للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ان الشركة ستنفذ مشروعاتها في عدد من قرى محافظتى البحيرة والمنوفية بتكلفة تصل لنحو 500 مليون جنيه.

أضاف نشأت مرسى، أن من بين القرى التي سيتم تنفيذ مرافق لها قريتى كوم الفرج والعنيتة بمحافظة البحيرة، حيث سيتم تنفيذ محطة معالجة وشبكات انحدار وخطوط صرف، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه لتقديم الخدمة لألاف المواطنين.

أضاف رئيس شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح، إنه في محافظة المنوفية سيتم تنفيذ خطوط صرف ومحطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد بتكلفة 250 مليون جنيه في قرى السادات وقورص وكفر قورص وأبو رقبة ومنيل جويدة وبوية شطانوف والخلواصى.