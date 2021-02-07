شكرا لقرائتكم خبر 80 % من سيارات بورشة كهربائية بحلول 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بورشة الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، اعتزام الشركة زيادة نسبة السيارات الكهربائية في منتجاتها على نحو ملحوظ خلال العقد الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة (بيلد آم زونتاج) الألمانية الصادرة أمس، قال بلومه «إنه بحلول نهاية العقد ستسير أكثر من 80% من سياراتنا الرياضية بطاقة كهربائية، سواء طاقة هجين أو كهربائية خالصة».

وأضاف بلومه أن من المنتظر أن تصل نسبة السيارات الكهربائية بين منتجات الشركة إلى 50% بحلول عام 2025.

وأوضح بلومه أن بورشه ستبقي على إنتاج سيارات تسير بوقود اصطناعي فقط من الموديل الأسطوري 911 لافتا إلى أن بورشه تعتزم استثمار 15 مليار يورو في التنقل الكهربائي في الأعوام الخمسة عشر المقبلة.

كان بلومه قد أعلن عن أهداف طموحة شبيهة في تصريحات أدلى بها لصحيفة (هاندلسبلات) مؤخرا حيث قال قبل نحو أسبوعين «في عام 2025 ستسير نحو 50% من سياراتنا بطاقة كهربائية» ولفت إلى أن غالبية هذه السيارات ستكون كهربائية خالصة.

وأدت بورشة نسبة سياراتها الكهربائية في العام الماضي بنسبة 60% رغم أزمة كورونا، وقال بلومه «إن من الممكن أن تنتج الشركة في العام الحالي أكثر من 30 ألف نسخة من سيارتها تايكان، أول طراز كهربائي خالص من بورشة»، وكانت بورشة أنتجت 20 ألف نسخة منها في العام الماضي.

يذكر أن مبيعات بورشة المملوكة لمجموعة فولكس فاجن قد وصلت في العام الماضي إلى 272 ألف سيارة، وقال بلومه «إنه كان من الممكن أن يصل هذا العدد إلى 300 ألف سيارة لو لم تقع أزمة كورونا».