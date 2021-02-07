هيئة المهندسين تطلق خدمة الاستعلام عن خدمات الرفع المساحي

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وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن جميع مكاتب الرفع المساحية المعتمدة والمسجلة لدى الهيئة في مدن ومناطق المملكة التي تشكل السوق المحلية متاحة تحت بوابة موحدة تقدم للمستفيدين خدماتها وأسعارها التنافسية، مما يتيح استعراض الخيارات المتاحة للمستفيدين واختيار المناسب منها حسب الاحتياج.وبين الشمري أن الخدمة تمكن المستفيدين من البحث بشكل دقيق عبر نطاق بحثي يشمل مكاتب المنطقة المراد البحث فيها عن مكاتب المساحة، ثم تحديد المدينة وفئة المكتب التي تشتمل على مكاتب الاستشارات الهندسية أو المكاتب الهندسية المتخصصة أو مكاتب الخدمات الهندسية المساندة أو الشركات المهنية، وكذلك الشركات الأجنبية أو شركات العقود الموقتة أو مكاتب استشارات السلامة الهندسية.
وأفاد بأن الخدمة تتيح للمستفيد البحث عن أنشطة الهندسة المدنية أو المساحة الأرضية، مستهدفة التعرف على المكاتب المعتمدة والاطلاع على الأسعار وتوفير روح التنافس بين مقدمي الخدمات.
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