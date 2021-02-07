شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديد لـ«أدنوك للتوزيع» بـ 15.7 مليون دولار في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «أدنوك للتوزيع» عن صفقين للاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في المملكة العربية السعودية وذلك بقيمة شرائية 15.7 مليون دولار، (57.6 مليون درهم) بحيث تبلغ قيمة الأولى 8 ملايين دولار والثانية 7.5 مليون دولار.

جاء ذلك في إفصاح للشركة قالت فيه، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في تمام الساعة 2 ظهراً باستخدام خاصية الاتصال المرئي، وذلك للنظر في والموافقة على البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأضافت في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية بث وقت متأخر من يوم الأحد، أن الاجتماع سيبحث مقترح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة في شهر مارس 2021. بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2020.

وعلى جدول أعمال الاجتماع، معاملتين للاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية بقيمة شرائية 8 ملايين دولار و7.5 مليون دولار على التوالي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن تنفيذ اتفاقية استحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، بقيمة 36.7 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار).