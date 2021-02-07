«سامسونج» تعتزم افتتاح متاجر جديدة في الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

تعتزم شركة «سامسونج الخليج للإلكترونيات» رفع عدد متاجرها التي تحمل علامتها التجارية في الإمارات خلال العام الجاري لتلبية الطلب المتزايد عل منتجاتها في الدولة، كما تخطط الشركة لتعزيز عملياتها للبيع عبر الإنترنت.

وأعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق مجموعة هواتف Galaxy S21 5G الجديدة في الإمارات، التي تضم أحدث ابتكاراتها في سوق الهواتف الذكية وذلك عبر متاجر سامسونج أو معظم متاجر التجزئة الكبرى في الدولة.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونج الخليج للإلكترونيات الأحد إن الشركة وفرت حتى الآن نحو 10 هواتف تدعم شبكات وتقنيات الجيل الخامس في الإمارات، منها هواتف متوسطة السعر، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل خلال 2021 طرح هواتف G5بأسعار تناسب أكبر شريحة ممكنة من سكان الإمارات.

أضاف، أن الشركة تعتبر سوق الإمارات السوق الأهم والأكبر لها في منطقة الخليج العربي باستثناء السوق السعودي الذي يعد سوقاً خليجياً مستقلاً.

وأكد البورا، أن سوق الإمارات يعد الأعلى نمواً في سوق الهواتف الذكية بين دول: الكويت والبحرين وعمان قطر، لاسيما خلال النصف الثاني من العام 2020، منذ عودة افتتاح الأسواق، حيث واجه السوق ظروفاً صعبة لكن لكون الهواتف الذكية باتت سلعة ضرورية وأساسية لحياة الناس فقد حافظ على معدلات أداء جيدة مقارنة بمنتجات أخرى.

وقال البورا: إن «سامسونج الخليج للإلكترونيات» حققت نمواً جيداً في مبيعات هواتفها الذكية في الإمارات خلال 2020، وهو ما يتضح من زيادة حصة الشركة السوقية، وبفعل محفظتها الكبيرة من الهواتف التي تناسب جميع الفئات من سكان الإمارات من حيث التقنيات الجديدة والأسعار كذلك.

وأشار البورا، إلى أن الشركة حققت معدلات بيع جيدة جداً عبر منصات التجارة الالكترونية خلال العام 2020، الأمر الذي دفع الشركة إلى تطوير منصاتها وعملياتها للبيع عبر الإنترنت، وأن الشركة ستواصل في هذا الاتجاه خلال 2021.

وأشار إلى أن الطلب المسبق على سلسلة هواتف Galaxy S21 5G الجديدة حقق نمواً بنسبة 111%، مقارنة بفئة واتف Galaxy S20 5G، ما يشير إلى رغبة سكان الإمارات في اقتناء أحدث الهواتف التي تتمتع بتقنيات عالية.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: بلغت حصة الشركة من سوقة الأجهزة المتحركة المزودة بتقنية شبكة الجيل الخامس في الامارات 45.2%، فيما بلغت حصتها من سوق الأجهزة الذكية المتحركة بشكل عام 39.2% بنمو 3.2% بنهاية 2020، فيما حقق الطلب المسبق على أجهزة سلسلةGalaxy S21 الجديدة في الامارات نمواً بنسبة 56% مقارنة بالسلسلة السابقة.