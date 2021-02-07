شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي»: 9% نمو رخص الأعمال الجديدة في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

قالت «اقتصادية دبي» إن تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة، أظهر أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال يناير 2021 وصل إلى 4567 رخصة، بمعدل نمو نسبته 9%، مقارنة بشهر يناير عام 2020، حيث تم إصدار 4,172 رخصة. وتوزعت الرخص الصادرة خلال يناير 2021، على عدة أنشطة حسب فئة الرخصة، جاءت في مقدمتها المهنية (2,660) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (1,826) بنسبة 40%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.

ضمت أبرز أنشطة الرخص الجديدة الصادرة خلال يناير 2021: المقاولات وما يتعلق بها، وصيانة المباني والحراسة والتنظيف، ومجموعة الملابس الجاهزة، وتقنية المعلومات وأنشطة تجارية أخرى، ومجموعة الإلكترونيات، وتجاره المواد الغذائية، والمطاعم والمقاهي.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصادرة خلال يناير 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 2425 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 2135 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 7 رخص تجارية جديدة. وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة خلال يناير 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 42% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة على 32%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 22%. وضمت قائمة الأشكال القانونية، شركات ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروعاً لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروعاً لشركات خليجية، وفروعاً لشركات أجنبية.