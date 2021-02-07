شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تطمع بأسبوع إيجابي آخر «بدون مطبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

هناك الكثير من الأشياء التي تسترعي انتباه الأسهم لهذا الأسبوع؛ لكن أهمها هي حزمة التحفيز المالي الضخمة التي تشق طريقها عبر الكونجرس، وموسم نتائج الشركات القوي، مقابل ارتفاع أسعار الفائدة.

ستفصح العشرات من شركات «إس أند بي 500» عن نتائجها الفصلية، بما في ذلك «كوكاكولا»، و«بيبسي»، و«سيسكو»، و«والت ديزني». وعلى صعيد البيانات، هناك عدد قليل من التقارير في الأسبوع الجاري، ويكاد يكون تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلك هو الأهم يوم الأربعاء.

جيروم باول

ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول منتصف الأسبوع في ندوة افتراضية عن بُعد يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك.

تسارع النشاط الاقتصادي

ارتفعت الأسهم في الأسبوع الماضي، وقفز مؤشر «إس أند بي» بنسبة 4.65% إلى مستوى قياسي جديد، في أفضل أسبوع له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأغلق يوم الجمعة عند 3886 نقطة.

وتراجع الزخم المفرط حول أسهم الضغط القصير، مثل «جيم ستوب». وتحول نقاش السوق إلى ارتفاع أسعار الفائدة ومنحنى العائد الحاد وتوقعات السوق حول التضخم.

وقال آرت هوجان، كبير الاستراتيجيين في «ناشيونال سيكيوريتيز»: «ارتفاع أسعار الفائدة هو في الواقع تعبير حقيقي عن إمكانية بدء تسارع النشاط الاقتصادي، ومن المحتمل أن نشهد بعض التضخم». وبحسب هوجان، سيبقى تركيز المستثمرين الأكبر على حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار، والتي يدفعها الديمقراطيون إلى الأمام. وفي حال اعتماد الحزمة قانونياً بحجمها الحالي، وفقاً لبنك «كوين» الاستثماري، فإن إجمالي الإنفاق الفيدرالي بسبب الوباء سيكون 5.3 تريليون دولار.

وأضاف هوجان: «أعتقد أننا شهدنا تصحيحاً صغيراً وسريعاً جداً قبل أسبوع، وسط مقاومة أقل. نحن نواصل الصعود إلى أعلى المستويات، والمطبات الوحيدة التي يمكنني رؤيتها هي التأخير في التحفيز المالي، أو ظهور بعض العوامل الخارجية التي تستدعي تغيير الديناميكيات». ولم يغفل هوجان عن فكرة أن السوق يعتمد أيضاً على نسبة التحسن المستمرة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

أسعار فائدة أعلى

أدى توقع المزيد من الإنفاق وتحسن الاقتصاد إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الأسبوع الماضي. إذ كان عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات عند 1.16% في وقت متأخر من يوم الجمعة، ومن ثم ارتفع إلى 1.18%، قريباً من أعلى مستوى له عند 1.19%.

تعتبر عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الأكثر مراقبة من قبل محترفي السوق، لأنها تؤثر في معدلات الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية والتجارية الأخرى. وكلما ارتفعت العائدات انخفض سعر السندات.

ومنحنى العائد الذي تتم مراقبته أيضاً هو الفارق بين العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل، مثل السندات لمدة عامين، وسندات الخزانة ذات المدة الأطول، مثل 10 سنوات. وفي الوقت الراهن، اتسع الفارق ليصل إلى 1.06% على مدار الأسبوع. وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2017. ويُنظر إلى المنحنى الأكثر حدة، وهو ما نراه اليوم، على أنه علامة على تحسن الاقتصاد.

يقول المحللون الاستراتيجيون: إن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة حتى الآن لا يضر بالأسهم، ولكنه انعكاس للارتداد الاقتصادي الذي يمكن أن يأتي من حزمة التحفيز.

قال توم لي، رئيس الأبحاث في «فندستارت»: إن المنحنى الحاد مفيد لسوق الأسهم، الذي سيستفيد من تحسن الاقتصاد بعد كوفيد19. وتعد القطاعات الدورية هي المفضلة لتوم، بما في ذلك الصناعات، والسلع الاستهلاكية، والمواد، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي.

وقال توم: إن البيع من قبل صناديق التحوط بعد ضغوط قصيرة في عدد من الأسهم والانخفاض القياسي في مؤشر التقلب «فيكس» VIX، الذي يشير إلى انخفاض التوقعات في تقلبات السوق؛ دفعه إلى تغيير وجهة نظره بشأن سوق الأسهم. بعد أن توقع في السابق حدوث عمليات بيع في النصف الأول من العام.

يُذكر أن مؤشر «فيكس»، الذي يتعقب التقلبات الضمنية لاستحقاق خيارات مؤشر «إس أند بي»، افتتح الأسبوع الماضي فوق 33 وهبط إلى 20.87 مع إغلاق يوم الجمعة.

بيانات إيجابية

يُنظر إلى القطاعات التي حققت أداءً جيداً في الأسبوع الماضي في الأغلب، على أنها ستحقق نتائج أفضل عند التعافي المالي. وكانت البيانات المالية أعلى بنسبة 6.6% في الأسبوع الماضي؛ حيث ارتفعت البنوك الكبرى جنباً إلى جنب مع منحنى العائد. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة عاملاً إيجابياً بالنسبة لأرباح البنوك.

قال جيم كارون، من «مورجان ستانلي» لإدارة الاستثمار: «يتعلق الأمر حقاً بوجود طفرة اقتصادية، والسماح للسياسة بدعم تلك الطفرة. وهذا هو الدافع الرئيسي لمنحنى العائد الحاد».

يرى بعض الاستراتيجيين بأن منحنى العائد يرتبط أيضاً بازدياد الديون على الولايات المتحدة لدفع تريليونات من الحوافز المالية، وهذا من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة.

أثار ذلك مخاوف بشأن زيادة معدلات التضخم. وفي حين أن الاقتصاديين لا يتوقعون ارتفاعها، إلا أنهم يرون، ولأول مرة منذ سنوات، إمكانية أن يتحرك التضخم بشكل ملموس فوق 2%.

ستراقب الأسواق أيضاً محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ في التاسع من فبراير/شباط الجاري.

أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري