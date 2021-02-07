شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاكوينج» 2022 مصمَّمة للأداء العالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «كاديلاك» السيارتين CT4-V Blackwing وCT5-V Blackwing للعام 2022 بهدف تحقيق التوازن ما بين المظهر والوظائف العملية.

فالعناصر التصميمية في سيارات V-Series Blackwing السيدان الجديدة تشكّل تكملة للسيارةV-Series القائمة على السباقات من «كاديلاك»، وهي الآن تدعم وتكمّل الأداء المتمحور حول الحلبات لهذه السيارات، بينما تستمر بتعزيز إرث سلسلة V-Series المستوحى من رياضة المحرّكات وذلك من ناحيتي التصميم والدقّة والراحة العالية.

وقال أندرو سميث، المدير التنفيذي للتصميم الدولي لدى «كاديلاك»: «تشكّل سيارتا CT4-V Blackwing وCT5-V Blackwing نسختا الأداء الأقصى ضمن مجموعة طرازات V-Series، وبالتالي فإن التوجّه الأساسي لتصميمهما كان الحفاظ على أصالتهما وصدقيتهما في هذا المجال، وفي الوقت ذاته رفع مستوى المعايير طبعاً. لذلك فإن أي شيء جديد وفريد في هذه المركبات قد تم إدراجه فيهما فقط إن خدم وظيفة معيَّنة، مع الحرص في الوقت ذاته على أن يعزّز المظهر الحصري المهيب.»

