الإمارات تطلق المنصة الرقمية للملكية الفكرية الأولى إقليمياً

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت جمعية الإمارات للملكية الفكرية إطلاق «المنصة الرقمية للملكية الفكرية» الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة والتي تقدم تدريب افتراضي ذكي في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، توفر المنصة بيئة تعليم وتدريب إلكتروني ذكي تسمح بمتابعة التعلم المستمر من خلال تقديم أحدث البرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة.

وأكد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن المبادرة تأتي انطلاقا من إطلاق المدرسة الرقمية للملكية الفكرية أول مدرسة رقمية متكاملة، توفر المعرفة عن طريق الوسائل الذكية وعن بعد بطريقة ذكية ومرنة، ويستطيع الطلاب الانضمام إليها، كما توفر معارف ومعلومات حول موضوعات الملكية الفكرية باستخدام الوسائل الرقمية باللغة العربية والانجليزية، وتتيح فرصة للتفاعل مع عدد من خبراء الملكية الفكرية المعتمدين وزملائهم عبر صفوف دراسية افتراضية، وكذلك تقدم آلية تقييم رقمية تساعد الطلاب على التعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات والحصول على شهادات معتمدة.

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تتضمن إطلاق المدرسة الرقمية للملكية الفكرية يناير 2021، وبدء المرحلة التجريبية فبراير 2021 واستقبال الدفعة الأولي من الطلبة وتخرجهم في مايو 2021، وذلك في مركز ضاحي خلفان الافتراضي وبالتعاون مع مجموعة العلامات التجارية في الشرق الأوسط ومنظمة الوايبو.

وأفاد اللواء العبيدلي أن الدراسات أثبتت أن المنتج التعليمي الذكي يفوق بمهاراته العلمية نظيرها في التعليم التقليدي بنسبة 70%، مشيراً إلى أن التعليم الذكي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة ملحة في ظل تسارع وتيرة التطور الإلكتروني والذكي والرقمي وأمست أكبر المؤسسات التعليمية والتدريبية تقاس بمستوى النضج الإلكتروني في عملية التعليم، مبيناً أن القدرة على توظيف التقنيات الحديثة في عملية التعلي والتدريب شكلت رافدا جديدا أكثر حيوية وديناميكية في الوصول لأكبر شريحة من المتعاملين عوضا عن الطرق التقليدية في التدريب.

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن المنصة تقدم خيارات وقنوات متنوعة للتعليم الرقمي منها الموقع الإلكتروني وتطبيق المنصة على الأجهزة اللوحية والذكية عبر البث المباشر أو المواد المسجلة، ونافذة المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي.