شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعترض 4 طائرات حوثية مفخخة باتجاه السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، اعتراض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية، في وقت رحب فيه أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف بتعيين مبعوث أمريكي خاص إلى اليمن.

وأكد التحالف اعتراض طائرتين مفخختين حوثيتين استهدفتا الأراضي السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفجر أمس أعلن التحالف، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أخرى مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وصرح المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين أيضاً. وأكد التحالف، أن ميليشيات الحوثي تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين. كما أضاف «نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

في الأثناء، ندد أمين عام التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين باستمرار الحوثيين في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه المملكة، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لهذه الهجمات.

وفي الأثناء، أسقطت الدفاعات الأرضية بمدينة مأرب، شمالي شرق اليمن، أمس الأحد، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه المدينة المكتظة بالسكان.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر عسكرية، أن الطائرة المفخخة التي نجحت الدفاعات في إسقاطها فور تحليقها كانت محمّلة بالمتفجّرات.

وبحسب المصادر، تزامن إسقاط الطائرة مع سقوط صاروخ تابع للميليشيات الحوثية استهدفت به مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين.

ووفقاً للمصادر فإن الصاروخ حط في منطقة شبه خالية ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك ضحايا في صفوف المدنيين.

على صعيد آخر، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، عقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى أن مؤتمر إعمار اليمن مرتبط ببدء العملية السلمية، مرحباً بتعيين مبعوث أمريكي لليمن.

واعتبر الحجرف أن تعيين المبعوث الخاص باليمن سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول لحل سياسي.

وأكد الأمين العام للمجلس أهمية دور الولايات المتحدة في إنهاء الأزمة اليمنية.

وذكر، بيان رسمي، أن الأمين العام يتطلع للعمل مع المبعوث لتعزيز المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.