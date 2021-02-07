شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومفقودون في انهيارات جليدية بالهند وأمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسببت انهيارات جليدية، امس الأحد، بسقوط قتلى في ولاية يوتاه الأمريكية، فيما تتخوف السلطات الهندية من كارثة، بعد فقدان 150 شخصاً، وانتشال 10 جثث، إثر انهيار كتلة جليدية في الهيمالايا واصطدامها بأحد السدود، متسببة بفيضانات، في وقت اجتاحت العاصفة الثلجية القوية «دارسي» هولندا، ما تسبب بتعطيل حركة السكك الحديدية والطرق، واضطرابات في النقل في دول أوروبية عدة.

وأكد مسؤولون أمريكيون، أن أربعة متزلجين لقوا حتفهم، بينما أنقذ أربعة آخرون قرب مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية، في انهيارات جليدية. وأوضحت متحدثة باسم إدارة الشرطة الموحدة، في سولت ليك، إن مجموعتين من المتزلجين، إحداهما تضم خمسة أفراد، والأخرى ثلاثة، كانتا في ميلكريك كانيون شرقي عاصمة يوتا، حين وقع الانهيار الجليدي.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ميلودي كاتلر، إن المتزلجين الذين كانوا في العشرينات والثلاثينات من العمر، تمكنوا من إخراج أنفسهم من الجليد، واستغاثوا بالشرطة.

وفي الهند، فُقد 150 شخصاًن وانتشلت 10 جثث، إثر فيضانات مفاجئة سبّبها انهيار كتلة جليدية ضخمة في منطقة شامولي بإقليم أوتاراخاند، فيما أجْلت فرق الإغاثة آلاف السكان من المنطقة المتضررة.

وقال السكرتير الأول لولاية أوتاراخند، أوم براكاش: «لم يتأكد العدد الفعلي بعد»، لكن يُخشى مقتل ما بين 100 و150 شخصاً.

وقال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، إنه يتابع الوضع عن كثب. وغرد على «تويتر»:«الهند تقف إلى جانب أوتاراخند، والأمة تصلي من أجل سلامة الجميع هناك». وبدأت القوات الجوية الهندية تقديم يد العون لجهود الإنقاذ، وأظهرت لقطات تداولها السكان المياه، وهي تجرف أجزاء من السد، وأي شيء يعترض طريقها. وأغرقت مياه النهر مساكن عدة تقع على الضفاف.

واجتاحت هولند، أمس الأحد، العاصفة الثلجية «دارسي»، معطلة حركة السكك الحديدية والطرق، فيما كانت جبهة باردة تجتاح شمال أوروبا. وتأثرت خدمات السكك الحديدية في ألمانيا، وفيما على الجانب الآخر من بحر الشمال، استعدت بريطانيا لوصول العاصفة. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الهولندية، إنذاراً في أنحاء البلاد، بسبب الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة، و«البرد الجليدي». وتتوقع السلطات أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر مدة عشرة أيام.

وتراوحت سماكة الثلوج التي غطت أنحاء البلاد بين 5 إلى 10 سنتيمترات، لكن الثلوج وصلت سماكتها إلى 30 سنتيمتراً في بعض الأماكن.

وقالت شركة السكك الحديدية «إن إس»، إن كل الرحلات ألغيت أمس الأحد. وكانت نحو 85 سيارة خرجت عن الطريق بعد انزلاقها، بسبب الثلج.

وفي ألمانيا، تسبب تساقط الثلوج باضطرابات كبيرة في حركة القطارات في مقاطعة رينانيا شمال-وستفاليا، وكذلك حركة السكك الحديدية المغادرة من هامبورج.

وبحسب الشرطة، عطلت الثلوج حركة المرور على طرق عدة في هذا البلد، في حين تم إحصاء 222 حادثاً منذ ظهر، أمس الأول السبت. ويتوقع تساقط ثلوج تصل سماكتها إلى 40 سنتيمتراً في أجزاء من شمال ألمانيا، اليوم الاثنين، وفقا للأرصاد الجوية. وغطت ثلوج خفيفة بلجيكا المجاورة لهولندا، لكن البلاد توقعت انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وفي بريطانيا، أصدرت السلطات، إنذاراً بسبب سوء الأحوال الجوية في إنجلترا، واحتمال انقطاع الطرق بالثلوج والاضطرابات المتوقعة في النقل البري والجوي.

(وكالات)