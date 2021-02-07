شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا تتسلم أكثر من نصف مليــون جرعــة مــن اللقــاح الصــيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت الصين 600 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم ضد فيروس كورونا لحليفتها كمبوديا أمس الأحد، وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الشهر الماضي أن الصين ستهب مملكة كمبوديا مليون جرعة من اللقاح. ورحب المسؤول بأول شحنة وصلت إلى مطار بنوم بنه الدولي، لكن لم يعلن موعد وصول بقية الجرعات. وقال رئيس الوزراء الكمبودي خلال تسلم الشحنة في المطار إن «الحكومة الكمبودية ممتنة للحكومة الصينية»، وكان هون سين (68 عاما) يعتزم تلقي أول جرعة من اللقاح لكنه تراجع عن ذلك بعد إعلان تخصيصه لمن تراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً.

وستعطى الأولوية في التطعيم للطاقم الطبي العامل في خط الدفاع الأول والأساتذة والجنود والحراس الشخصيين لرئيس الوزراء والمسؤولين المحيطين بالملك، وفق هون سين. وتطمح كمبوديا إلى تلقيح 10 ملايين شخص على الأقل من إجمالي 16 مليون نسمة باستعمال لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين إضافة الى أسترازينيكا البريطاني السويدي.

من جانب آخر عبرت الحكومة الإيطالية عن خيبة أملها من العدد القليل من الجرعات المرسلة من شركات اللقاحات المختلفة، وذلك بعيد وصول الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا الى مطار براتيكا دي ماري العسكري. وتضمنت الشحنة الأولى 249,600 جرعة من اللقاح الذي يتوقع أن يتم توزيعه على المواطنين والسكان بدءاً من الأسبوع المقبل. ويقع مطار براتيكا دي ماري على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة روما وتستخدمه السلطات الإيطالية كقاعدة لتلقي وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وسيتم توزيع جرعات لقاح أسترازينيكا بوساطة الجيش الإيطالي، بحسب تصريح وزارة الدفاع الإيطالية.

وكان من المتوقع سابقاً أن تتسلم إيطاليا 28 مليون جرعة من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلا أنها تلقت مليوني جرعة فقط خلال شهر يناير الماضي. (وكالات)