شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعتزم تطعيم مواطنيها خلال 90 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: ”الخليج 365” ووكالات

توقع وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، أمس الأحد، أن يتم تطعيم جميع المستحقين من مواطني الدولة ضد فيروس «كورونا»؛ (كوفيد 19)، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ وذلك خلال زيارته إلى مركز المسايل الصحي للتطعيم، الذي تم بدء العمل به اعتباراً من أمس الأحد. ونقلت مصادر عن الوزير الصباح قوله: إنه «من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر؛ في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهرياً». وأضاف: «في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر من السكان، بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل». وأوضح الوزير الكويتي أن هناك تعطيلاً في توريد اللقاحات على المستوى العالمي؛ «حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن هناك 10 دول حول العالم هي من تحصل على اللقاحات».

لا إغلاق للمساجد

من جانبه، وجه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رسالة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة التي تضررت من قرارات الإغلاق، مؤكداً أن معاناتهم وصلت لأعلى المستويات في الدولة، وأن «هناك توجهاً لإيجاد حل للأزمة. وبعد أنباء عن إمكانية إقدام الحكومة الكويتية على إغلاق المساجد، كإجراء احترازي، شدد الغانم في رسالته على أنه لا إغلاق للمساجد».

وفي الأردن، توجه مئات آلاف الطلاب والطالبات الأردنيين إلى مدارسهم بعد عام تقريباً على إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر من مليوني طالب تدريجياً كانت وزارة التربية والتعليم قد وضعتها بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس «كورونا». وتوقف التدريس في المدارس والجامعات في الأردن منذ منتصف مارس/آذار 2020 مع بدء تفشي الفيروس في العالم، كإجراء احترازي.

تدابير السلامة باقية

وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي: إن استقرار الوضع في الأردن وانخفاض المنحنى الوبائي ساهما في إعادة الحياة المدرسية إلى طبيعتها تدريجياً ضمن بروتوكول صحي واضح يشمل المعلمين والسائقين الذين ينقلون الطلبة؛ لضمان عدم نقلهم للعدوى. وتقضي هذه الإجراءات الصحية بوضع كمامات وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي في الفصول، وتوفر مساحة بمترين مربعين لكل طالب، إضافة إلى تعيين مراقب صحي؛ للتأكد من إجراءات السلامة العامة.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان: إن نحو 288 ألفاً من الصفين العاشر والأول الثانوي، سيلتحقون بمدارسهم في 21 فبراير/شباط الحالي، موضحاً أن بقية الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة البالغ أكثر عددهم من مليون ومئة ألف من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، سيعودون اعتباراً من السابع من مارس/آذار المقبل. كما سيلتحق أكثر من 28 ألف طالب وطالبة في 128 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا). وأوضح القرعان: إن طبيعة شكل التعليم سيعود للأهالي إن كان وجاهياً أو عن بُعد، مع إلزام ولي الأمر بتوقيع تعهد بتقديم الطلبة الامتحانات التقييمية في المدارس بشكل وجاهي.

شحنات كوفاكس

إلى ذلك، كشفت الجزائر أنها ستتسلم من 12 إلى 16 مليون جرعة لقاح من برنامج «كوفاكس» تكفي ل 20% من السكان. وقالت مسؤولة حكومية إن بلادها ستتسلم 3 ملايين جرعة اضافة من حصتها الاتحاد الافريقي.