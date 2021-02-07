أخبار البورصة اليوم الأحد 7-2-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 7-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

إيقاف تداول 34 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 34 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية للدواجن، جهينة للصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الأهرام للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، القاهرة للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سبيد ميديكال، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية،

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المهندس للتأمين، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك البركة مصر، آسيك للتعدين-اسكوم، مصر للفنادق، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر العليا، الخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 808.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.01%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 159.5 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14207 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3475 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، الدلتا للسكر، 1400 سهم، 815.4 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 621.9 ألف سهم، 850 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بذات الشركة عدد 5.3 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 2471 سهم، 4712 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 141.5 ألف سهم، 638.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي القاهرة للخدمات التعليمية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 962 سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

راية القابضة

أعلنت أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إتمام عملية الاستحواذ على أسهم شركة اتصالات الدولية مصر "i2"، وكذلك على حصص شركة المتاجر المتحدة، بعدما تم الانتهاء من شراء 936.3 ألف سهم من شركة اتصالات الدولية مصر بما يمثل 99.95% من رأس المال لصالح شركة راية للتوزيع وشركة راية للإلكترونيات -إحدى الشركات التابعة لرابة القابضة، وذلك نظير قيمة بلغت 106.8 جنيه للسهم الواحد، وتم سداد قرض المساهم الحالي باجمالي 78 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من شراء 20 ألف حصة من حصص شركة المتاجر المتحدة بما يمثل 100 من رأس مال الشركة لصالخ راية للتوزيع وراية للإلكترونيات وذلك نطير قيمة قدرها 350 جنيه للحصة الواحدة.

نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائجها المالية، منها أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه يوم 4 فبراير الجاري، على المركز المالي للشركة عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 437.1 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 478.2 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماصي، تمهيداً للمراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، بنسبة انخفاض 0.91%، وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2020، بلغت 555.3 مليون جنيه مقابل 583.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي بنسبة انخفاض 0.95%، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

حققت شركة دلتا للطباعة والتغليف، صافي ربح بلغ 37.08 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل أرباح بلغت 19.6 مليون جنيه خلال 2019، بنسبة نمو 89.1%، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 245.49 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 216.1 مليون جنيه خلال العام السابق له، وأرجعت الشركة الزيادة في صافي الربح خلال 2020 إلى ارتفاع مبيعاتها بنسبة 13.5%، وقيام دلتا للطباعة بالتنوع في المنتجات والتوسع في السوق المحلي وإضافة عملاء جدد والتحديث والإضافة على أصول الشركة.

أوراسكوم للاستثمار

تقدمت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بطلب إلى البورصة المصرية لإيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس المقبل، ولحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة بقيد تخفيض رأسمال أوراسكوم للاستثمار - الشركة القاسمة- وقيد أسهم أوراسكوم المالية القابضة -الشركة المنقسمة- بجداول البورصة، وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة، وبدء التداول على الأسهم المنقسمة.

وأضافت أنه سيتم إيقاف التعامل في ذات التاريخ على شهادات الإيداع الدولة في بورصة لندن، وذلك لحين السماح بالتداول على أسهم الشركتين في البورصة المصرية، وسيتم الاعتداد بقاسمة أسماء مالكي أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم الشركتين.

لجنة القيد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، الموافقة على نقل إدراج وتداول أسهم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، بالقائمة (ج) اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الاثنين، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بموقف الشركة.

كما قررت اللجنة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك فيصل الإسلامي المصري من 440.2 مليون دولار إلى 506.2 مليون دولار بزيادة قدرها 66 ملايين دولار موزعه على 66 مليون سهم بقيمة اسمية (دولار أمريكي) للسهم الواحد وما يعادله بالجنيه المصري من الأرباح المحتجزة متضمنة أرباح عام 2019 وفقاً للقوائم المالية المستقلة في 31 ديسمبر لعا 2019، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع 0.149 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بذات عملة المساهمة، منوهة إلى أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21 فبراير، على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة تداول غداً الاثنين.

وقررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المرخص به للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول من 1 مليار جنيه إلى 600 مليون جنيه، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 0.5 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 132.4 مليون جنيه موزعاً على عدد 1.3 مليار سهم بدلاً من 264.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد، وأن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري.

فيما قررت لجنة القيد، الموافقة على قبول طلب إعادة العرض لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري والعدول على قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 24 يناير الجاري، فيما يخص الالتزام المالي الموقع على الشركة.