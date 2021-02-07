شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 7-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 7-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

إيقاف تداول 34 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 34 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية للدواجن، جهينة للصناعات الغذائية، بلتون المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، الأهرام للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، القاهرة للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سبيد ميديكال، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية،

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، المهندس للتأمين، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك البركة مصر، آسيك للتعدين-اسكوم، مصر للفنادق، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر العليا، الخدمات الملاحية البترولية-ماريديف، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب.

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 709.761 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 808.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.9 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.01%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.3 مليون جنيه، 130.4 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 159.5 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14207 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3475 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1147 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.33%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 42.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.76%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 12.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 18.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 19.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.55%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 19.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 34.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.98%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 26.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.25%.