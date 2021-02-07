شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم للمصريين فى الخارج: مكتبى مفتوح لكل الطيور المهاجرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى رسالة خاصة لكل مصرى في الخارج، "أطمنوا على مصر" ومكتبى مفتوح لكل الطيور المهاجرة، وأتمنى لقاء الجميع، ولكن جائحة كورونا تمنع اللقاءات في هذه الفترة، ونستعيض بذلك عبر تقنية جلسات زووم، ونتقابل معهم ومن ينزل مصر بالتأكيد أكون حريصة على مقابلته والتواصل موجود حتى فى ظل هذه الجائحة، وهناك معسكر الأطفال مصر بتتكلم عربى كنت أقول لهم 4 حاجات فى مصر" قيادة سياسية وجيش وشرطة وشعب ".

وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” على هامش الندوة الافتراضية الرابعة لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "استراتيجية التمويل الصناعي"، لمناقشة استراتيجية وسياسات التمويل الصناعى" أمس سعدت كثيرا بالجلسة الافتراضية الحوارية التي تنظمها وزارة الهجرة من خلال "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" وكما نعلم ان جائحة كورونا عطلت انعقاد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ولذلك عوضنا ذلك الامر بتلك الجلسات الحوارية الافتراضية بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وتابعت الوزيرة، مؤكده أن المؤتمر والذى يحظى برعاية كريمة من رئيس الجمهورية مثلما عهدناه في كل سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وموضوع الصناعة مهم جدا ويتماشى مع اتجاهات الدولة في هذه المرحلة، ويتواجد معنا الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى ليتحدث عن السياسات التمويلية الصناعية، ووزراء المالية والصناعة.

وأكدت الوزيرة، أن الجلسة والمحاضرة القيمة للدكتور محمود محى الدين والمناقشات الثرية سواء من أعضاء مجلس النواب والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سوف تسفر عن توصيات جيدة لصالح الصناعة المصرية " وكل هذه التوصيات الصادرة اليوم والتي صدرت عن الجلسات السابقة نرفعها لرئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية .