843 ألف زيارة ميدانية لفرق الموارد البشرية تضبط 78 ألف مخالف خلال 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي (2020) أكثر من 843 ألف زيارة، أسفرت عن ضبط 78.7 ألف مخالفة، وذلك بحسب تقرير حديث للوزارة تضمن الزيارات الميدانية لفرق التفتيش التابعة لها خلال عام 2020، إضافة إلى خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا وأشار التقرير إلى أن الوزارة تلقت عبر جميع وسائل التواصل معها (79080) بلاغا واردا. وكشف التقرير أن نسبة امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة. وكشف التقرير أن نسبة امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة. ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل، مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين. وأوضحت أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في جميع مناطق المملكة وطوال أوقات السنة، داعية في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق (معا للرصد)، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (19911). الزيارات الميدانية المنفذة: 843,419 زيارة

78,738 مخالفة

79,080 بلاغا الامتثال للإجراءات الوقائية: نسبة الامتثال 98.4%

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