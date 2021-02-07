رئيسة البنك المركزي

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وأضافت «التعافي الاقتصادي تباطأ، ولكن لم يتوقف» في إشارة إلى التوقعات بانتعاش اقتصادي بحلول منتصف العام. مع ذلك، أشارت إلى وجود عدد من الأمور الغامضة التي قد تعرقل التقدم.وتابعت «لنكن واضحين، لن نعود للمستويات الاقتصادية التي كانت قبل جائحة كورونا حتى منتصف 2022».
وأعربت لاجارد عن اعتقادها أن أزمة جائحة كورونا عززت من قوة الاتحاد الأوروبي.
وقالت «قرار تحمل الدول الأعضاء للديون معا كان لحظة خاصة للوحدة في تاريخ التكامل الأوروبي». ولكنها أضافت أنه من المهم المضى قدما.
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