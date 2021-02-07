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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 68 % نسبة تراجع الصادرات البريطانية للاتحاد الأوروبي خلال يناير الماضي، بحسب بيانات رابطة النقل البري في بريطانيا، التي نشرت أمس في صحيفة ذا أوبزيرفر، مبينة أن الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بأكثر من الثلثين في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2020.

وعلى الرغم من أن استمرار جائحة كورونا قام بدور في انخفاض التجارة، فإن الرابطة قالت إن حصة كبيرة من الانخفاض مرتبطة بالمعاملات الورقية الإضافية والقيود التي جرى فرضها بعدما لم تعد بريطانيا جزءا من السوق الأوروبية المشتركة.

وقال رئيس الرابطة ريتشارد برنت إن الرابطة كانت تتوقع الانخفاض، حيث إنها طالبت الحكومة البريطانية بالتوصل لسبل للحد من العوائق البيروقراطية، وتعزيز التجارة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.