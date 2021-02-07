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وأفاد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، بأن التعافي المستدام من جائحة كوفيد 19 سيعتمد على حجم تدابير التحفيز والتوزيع السريع للقاحات، وجودة وفعالية هذه التدابير لبناء القدرة على الصمود في المستقبل.وأوضح التقرير أن الاقتصاد المتقدم الذي يتوقع أن يحقق نموا في الناتج بنسبة 4% خلال العام الحالي، قد شهد انكماشا أكثر من المجالات الاقتصادية الأخرى في العام الماضي، بسبب الإغلاق الاقتصادي وما تلاه من موجات الجائحة.
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