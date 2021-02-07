الاقتصاد

الأمم المتحدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - الأمم المتحدة أوضحت أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد 19 سيظل محسوسا لسنوات مقبلة، إذا لم تضمن الاستثمارات الذكية القدرة على الصمود الاقتصادي والمجتمعي والمناخي.

وأفاد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، بأن التعافي المستدام من جائحة كوفيد 19 سيعتمد على حجم تدابير التحفيز والتوزيع السريع للقاحات، وجودة وفعالية هذه التدابير لبناء القدرة على الصمود في المستقبل.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المتقدم الذي يتوقع أن يحقق نموا في الناتج بنسبة 4% خلال العام الحالي، قد شهد انكماشا أكثر من المجالات الاقتصادية الأخرى في العام الماضي، بسبب الإغلاق الاقتصادي وما تلاه من موجات الجائحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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