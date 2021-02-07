شكرا لقرائتكم خبر 119.75 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 119.75 مليون ريال استردتها إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، حسب التقرير الذي أصدرته الإدارة.

وأبرز التقرير نتائج الإدارات في المناطق الإدارية وكذلك مكاتب العمل لعام 2020، حيث حقق مكتب العمل بمحافظة الخبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43.15 مليون ريال، ويليه مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27.58 مليون ريال، ثم مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12.48 مليون ريال، فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.

يذكر أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليا وهو مباشرة الدعاوى والجلسات «عن بعد» يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.