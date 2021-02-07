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وأبرز التقرير نتائج الإدارات في المناطق الإدارية وكذلك مكاتب العمل لعام 2020، حيث حقق مكتب العمل بمحافظة الخبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43.15 مليون ريال، ويليه مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27.58 مليون ريال، ثم مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12.48 مليون ريال، فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.يذكر أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليا وهو مباشرة الدعاوى والجلسات «عن بعد» يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.
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