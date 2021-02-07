طرح منافستين لعقارات الدولة على مشروعين بمكة والمدينة

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وتتمحور المنافسة الأولى حول إعداد المخطط العام ودراسة الاستخدام الأعلى والأفضل للأرض الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، فيما جاءت المنافسة الثانية على خدمات تصميم المخطط العام للأرض الواقعة بالمدينة المنورة على طريق الملك عبدالله لتكون مقرا لبعض الجهات الحكومية ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة.وأوضحت الهيئة أن آخر موعد للتقديم هو ظهر يوم 6 / 7 / 1442هـ الموافق 18 / 2 / 2021م، على أن يتم تسليم العروض الكترونيا عبر منصة اعتماد تحت الرقم: 210239308045 لمشروع مكة المكرمة وبالإمكان التواصل بشأنه مع إدارة المشتريات على رقم الهاتف: 0114437868، فيما تم إدراج مشروع المدينة المنورة تحت الرقم: 210239308079، والتواصل حوله بالاتصال على إدارة المشتريات بالهيئة عبر رقم الهاتف: 0114437869.
طرح منافستين للمطورين العقاريين
مكة المكرمة
- إعداد المخطط العام ودراسة الاستخدام الأعلى والأفضل للأرض الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبدالعزيز.
- تصميم المخطط العام للأرض الواقعة على طريق الملك عبدالله لتكون مقرا لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- الكترونيا عبر منصة اعتماد تحت الرقم: 210239308045 لمشروع مكة المكرمة.
- التواصل بشأنه مع إدارة المشتريات بالهيئة على الرقم: 0114437868
- الكترونيا عبر منصة اعتماد تحت الرقم: 210239308079 لمشروع المدينة المنورة
- التواصل حوله مع إدارة المشتريات بالهيئة عبر الرقم: 0114437869
- آخر موعد للتقديم : ظهر يوم 6 / 7 / 1442
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