شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم تنتهي من أعمال الصيانة المجدولة لمصنع تابع والأثر بالربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات- إحدى الشركات التابعة لسبكيم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه سيتم البدء في تشغيل المصنع اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري.

وأشارت سبكيم، إلى أنه قد تم خلال هذه الصيانة الدورية المجدولة لمصنع البوليمرات الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي سيكون لها تأثير إيجابي على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع.

وقالت الشركة، إن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة المجدولة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2021، علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وكانت الشركة قد أعلنت، بداية فبراير الجاري، عن القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات ومصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات "شركات تابعة لسبكيم".

وأفادت سبكيم، في بيان سابق، بأن الهدف من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، هو أن تتماشى المصانع مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حقق صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 111.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات معظم منتجات الشركة، بالإضافة إلى انخفاض في كميات مبيعات الميثانول والبيوتانديول وايثيل فينيل اكريليت.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 141.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.