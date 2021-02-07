شكرا لقرائتكم خبر عن جناح موناكو في «إكسبو 2020 دبي» يضع اللمسات الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن جناح جناح موناكو عن استكمال مرحلة إنشاء الجناح ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، حيث تم تجهيز الصخرة، التي يبلغ ارتفاعها 14 متراً، بألواح كهرضوئية، وتركيب ألواح مصنوعة من مادة الفينيل من نوع هارلي كوين تكتسي بألوان شواطئ الريفيرا الفرنسية على كامل الواجهة الخارجية للجناح. واكتملت تجهيزات ممشى Rampe Major، الذي يقود ضيوف الجناح إلى الطابق الأول، حيث تحاكي تصميماته تعرجات شوارع موناكو الضيقة.

كما قاربت أعمال تجهيز المناظر الطبيعية، الزاخرة بالنباتات المتوسطية، المحيطة بالجناح على الانتهاء، إذ تم إكمال 90% منها. ومن بينها شجرة زيتون مُعمرة زُرعت عند مدخل الجناح لتمثل بداية رحلة الزوار إلى جناح إمارة موناكو، جوهرة الريفيرا الفرنسية.

وانتهى كذلك العمل على المكاتب والمناطق المخصصة للموظفين داخل الجناح، إضافة إلى تركيب أنظمة تكييف الهواء والري والوقاية من الحرائق. وسيتم تركيب المشهد العام وجميع مكوناته في منطقة المعرض من الجناح خلال شهر إبريل، كما ستكون موناكو من أولى الدول التي ستتسلم شهادة إتمام البناء.