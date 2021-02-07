«أراضي دبي» تُصدر 32 ألف بطاقة لكبار الملاك والشخصيات

دبي: ”الخليج 365”

حقق برنامج بطاقات «برستيج» الإلكترونية لكبار الملاك، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أداء استثنائياً؛ إذ أصدرت الدائرة ما يزيد على 32,000 بطاقة منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2020، شملت 73 بطاقة بلاتينية، و258 بطاقة ماسية، و1950 بطاقة ذهبية، و28829 بطاقة فضية، إضافة إلى 1027 بطاقة كراون خاصة بكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة.

وقد حظي البرنامج باهتمام واسع من الفئات المستهدفة التي تشمل كبار الملاك والشخصيات المرموقة وأصحاب المناصب الرفيعة، بفضل ما يوفره من خدمات وتسهيلات وتوفير للوقت والجهد على حد سواء، ضمن حزمة واسعة تساعدهم على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نسعى باستمرار إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية دعم تنافسية سوقنا العقاري، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات العقارية، سواء الأجنبية أو المحلية. إن النتائج المحققة عبر مبادرة بطاقات «برستيج» خلال فترة وجيزة، تعكس مدى نجاح فكرة هذه المبادرة، لما توفّره من جهد ووقت على مختلف الفئات المستهدفة. إننا نرى في مثل هذه المشاريع ضرورة ملحة في مسيرتنا نحو تعزيز أداء القطاع».

ومن خلال رصدنا لاحتياجات السوق والمتعاملين عموماً بشكل منتظم، يمكننا إطلاق مزيد من المبادرات التي تمثل حلولاً استباقية تضمن لنا الريادة على مؤشرات الأداء العالمية.

وبموجب هذا البرنامج، توفر الدائرة أربع فئات من هذه البطاقات، وهي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، كما أصدرت بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة، وهي بطاقة الكراون. وتتطلع الدائرة من خلاله إلى توفير خدمات ذكية استثنائية بمستويات غير مسبوقة، وضمان إسعاد المتعاملين الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات الدائرة بأدنى جهد ممكن، والترتيب للخدمات مسبقاً بطريقة احترافية من قبل مدير الحساب الخاص.

وتوفر بطاقة «برستيج» حسب الفئة للمستفيدين، طيفاً واسعاً من الخدمات، بما في ذلك خدمة مدير حساب المالك، والاستقبال والإرشاد من خلال مساعد مدير حساب المالك (الكونسيرج)، مقر كبار الملاك (اللونج)، إضافة إلى تقديم وتنفيذ عدد من الخدمات، خاصة طلب رسائل «لمن يهمه الأمر»، والتقييم العقاري وإصدار الخريطة، واستقبال الدعوات للمناسبات والمؤتمرات العقارية المختلفة، وخدمات العضوية في المنتديات العقارية المحلية والعالمية.

وتتفاوت الخدمات تبعاً لفئة البطاقة التي يحملها كبار الملاك والشخصيات. ويحصل مالكو البطاقات أيضاً على مختلف الخدمات التي توفرها منصة «دبي ريست»، واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية وتوفيرها، كما يمكنهم الحصول على التقارير والدراسات العقارية، ومتابعة إجراءات فئات المتعاملين على جميع قنوات الخدمات الإلكترونية، والتأكد من إنجازها بسرعة خلال يوم عمل واحد، وخدمات «كيوب»، وتوفير خدمة التصرفات العقارية الذكية عن بعد، وتوصيل المخرجات.