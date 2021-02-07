شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل خامس مونديال الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى نادي الدحيل القطري مشاركته الأولى في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2020 في المركز الخامس، بعد فوزه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 3-1 في مباراة أقيمت على استاد أحمد بن علي أحد ملاعب مونديال قطر 2022.

وفشل ممثلا قارة آسيا في بلوغ الدور نصف النهائي بعد سقوط الدحيل صاحب الضيافة أمام الأهلي المصري صفر-1 في ربع النهائي، في حين خسر بطل القارة الصفراء أمام تيغريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف 1-2 الخميس.

وفرض الدحيل سيطرة كبيرة على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفاً مبكراً عبر البلجيكي ادميلسون جونيور (4)، بيد أن الحكمة البرازيلية إدينا ألفيس التي تعتبر أول سيدة تقود مباراة للرجال في مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ألغت الهدف بعد راية من المساعدة الثانية الأرجنتيتية ماريانا دي ألميدا، علماً بأن الطاقم يضم المساعدة البرازيلية نيوزا باك.

وواصل الدحيل هجومه الضاغط الذي أثمر عن هدف سبق، سجله إدميلسون بعد تسديدة متقنة من خارج المنطقة، أسكنها الزاوية اليمنى لمرمى حارس أولسان (21).

ورغم ردة الفعل التي أظهرها الفريق الكوري الجنوبي مطلع الشوط الثاني، ما مكن أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا يون بيت-غرام من تسجيل هدف التعادل (62)، غير أن الدحيل استعاد الأسبقية سريعاً عندما قدم البرازيلي دودو تمريرة رائعة للبديل محمّد مونتاري ، أطلقها قوية مسجلاً الهدف الثاني (66).

وأضاف الدولي القطري المعز علي الهدف الثالث (82) بعد عمل فردي رائع وانفراده بالحارس.