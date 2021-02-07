شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الشتوى والمشاركين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محلات الملابس الجاهزة في تقديم تخفيضات للمستهلك خلال فترة الأوكازيون الشتوي فور إعلان وزارة التموين التجارة الداخلية عن بدء فترة الأوكازيون، وفي السطور التالية نقدم أهم الأسئلة المتعلقة بالأكازيون الشتوى والإجابة عليها:





س- متى يبدأ الأوكازيون الشتوي؟

ج- أعلن الدكتور علي مصيلحي قرار وزارى رقم "16” لسنه 2021 بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتباراً من اليوم الأحد 7 فبراير.





س- ما هي المدة التي سيستمر خلالها الأوكازيون الشتوي؟

ج- أعلنت وزارة التموين عن استمرار الأوكازيون لمدة شهر على أن يحق لكل محل أن يشارك لمدة أسبوعين خلال فترة الأوكازيون.





س- كم عدد محلات الملابس الجاهزة التي ستشارك في؟

ج-وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية فإنه من المتوقع أن يزيد عدد المحلات المشاركة عن 3500 آلاف محل وعلامة تجارية "براند" حيث شارك 3500 محل العام الماضي





س- ماهي نسب التخفيضات المتوقعة خلال فترة الأوكازيون؟ ج- أكدت شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف أن نسب التخفيضات ستتراوح بين 20-70% من السعر الأصلي





س. هل سيكون للبيع باستخدام الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي نصيب في الأوكازيون الشتوي لهذا العام؟ ج- أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الموسم الجديد سيشهد تقديم التخفيضات علي البيع بالمحلات والبيع أون لاين علي المواقع الرسمية للمحلات أو مواقع التسوق الألكتروني تماشيا مع التطورالتكنولوجي الذي تشهده الأسواق وانتشار ثقافة التسوق الألكتروني والتزاما بالتدابير الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مطالبا المستهلكين الابتعاد عن التعامل مع المواقع التي تبيع سلع مجهولة المصدر والتي يتم بيعها على صفحات شخصية منتشرة على مواقع التواصل الألكتروني نظرا لعدم القدرة على تتبع تلك الحسابات وعدم خضوع تلك المنتجات للضوابط القانونية والرقابية أو اشتراطات الجودة المعمول بها لتنظيم التجارة الداخلية .





س. هل توجد رقابة على التزام المحلات بالنسبة المعلنة للتخفيض؟

ج- سيتم تشكيل لجان من وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك لمتابعة الضوابط المقررة ومنها أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.